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Kozan'ın simgesi turunç ağaçlarına bakım

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Tema Vakfı ve Kozan Belediyesi işbirliğinde ilçenin sembolü haline gelen şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan turunç ağaçları genel bakımdan geçirildi.

Kozan'ın simgesi turunç ağaçlarına bakım, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde Tema Vakfı ve Kozan Belediyesi işbirliğinde ilçenin sembolü haline gelen şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan turunç ağaçları genel bakımdan geçirildi.


İlk olarak Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerindeki kuruyan yada çeşitli sebeplerle yok olan ağaçları yerine tekrar turunç fidanları dikilerek eksik kalan yerler tamamlandı. Mevcut ağaçların da bakımları yapıldı.


Kozan Tema İlçe Sorumlusu Derya Deniz, "Kozanımızın simgesi haline gelen ve caddelerimizi süsleyen turunç ağaçları çeşitli nedenlerle zaman içerisinde bir kısmı yok olmuş. Tema olarak belediyemizden eksilen ağaçların yerine yenilerinin dikilerek oluşan gediklerin tamamlanması talebinde bulunmuştuk. Talebimize olumlu yanıt veren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatı sonucunda Park Bahçeler Müdürlüğünün temin ettiği fidanlar ve personelleri ile birlikte gerçekleştirdikleri dikim etkinliğine destek verdik. Cadde boyunca belediye personellerince 70 adet turunç fidanı dikildi. Önümüzdeki günlerde Irmak ve Saimbeyli Caddelerindeki boş yerler de fidan dikilerek tamamlanacak" dedi.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise turunç ağaçlarının belirli alanlara dikimi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mevcut parklarımızda da turunç ağacı dikimi başlattı. ilk olarak Mahmutlu Mahallesi Tepe Parka 20 adet turunç ağacı dikimi yapıldı. Yine Hasan Hüseyin Soydan Caddesi'nde her ne kadar büyükşehir sorumluluk sahasında olsa da "Kozan bizim Kozan" düşüncesiyle il-ilçe sorumluluk alanı ayırımı yapmadan gerekli desteği veriyoruz. Hedefimiz yeşil bir Kozan oluşturmaktır. Asil Kozan halkından isteğimiz dikilen ağaçları korumasıdır" diye konuştu. - ADANA

Kozan Belediyesi, Tema Vakfı, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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