Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı - Son Dakika
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Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı

02.07.2022 11:30
Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı

Kozan Kalesi'nde olgunlaşmamış harnupları toplayanlar, güvenlik görevlilerine yakalandı.

Kozan Kalesi'nde olgunlaşmamış harnupları toplayanlar, güvenlik görevlilerine yakalandı. Şüpheli şahıslar çuvalları bırakıp kaçarken, harnuplar zabıta ekiplerine teslim edildi.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olgunlaşmadan toplanması yasak olan harnuplar, ilçede orman işletme müdürlüğü ekipleri tarafından korunuyor. Kozan Kalesi eteklerinde bulunan harnup ağaçlarındaki ürünlerin, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce toplandığı tespit edildi. Kale güvenlik görevlileri harnup çuvallarına el koyarken şüpheliler, çuvalları bırakıp kaçtı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kozan Kalesi, Zabıta, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı - Son Dakika
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