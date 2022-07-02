Kozan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olgunlaşmadan toplanması yasak olan harnuplar, ilçede orman işletme müdürlüğü ekipleri tarafından korunuyor. Kozan Kalesi eteklerinde bulunan harnup ağaçlarındaki ürünlerin, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce toplandığı tespit edildi. Kale güvenlik görevlileri harnup çuvallarına el koyarken şüpheliler, çuvalları bırakıp kaçtı. - ADANA

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kozan Kalesi, Zabıta, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı - Son Dakika

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