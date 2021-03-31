Kozan Kaymakamı Gürçam, "Zeka Gücü" projesinde birinci olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Turkcell'in "Zeka Gücü" Projesi kapsamında Türkiye birincisi olan öğrencilere hediyeler verdi.

Kozan ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ortaokul öğrencileri, Turkcell'in "Zeka Gücü" Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile düzenlediği yapay zeka ve hayal gücünü birleştiren Zekathon yarışmasında birinci oldu.

Öğrenciler, Kaymakam Gürçam'ı İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile makamında ziyaret etti.

Gürçam, yarışmada birincilik elde eden, Yiğit Bakır, İpek Deveci, Meyra Ada Aygün, Eren Küçükateş ve Deniz Ege Yıldırım'a hediyeler verdi.