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"Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek verdiği kiralık ev ilanını yoğun ilgi gördü - Son Dakika

"Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek verdiği kiralık ev ilanını yoğun ilgi gördü

15.02.2022 11:18

"Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?

"Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek verdiği kiralık ev ilanını yoğun ilgi gördü

Adana'da bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi gördü, çok sayıda kişi aradı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi gördü, çok sayıda kişi aradı.

21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" başlığıyla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.

Şıh Efendi Bulvarında bulunan 7. kattaki 4+1 evih Kaymakam Gürçam'ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam'a komşu olmak ister misiniz? dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500'e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.

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Şafak Gürçam, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?' diyerek verdiği kiralık ev ilanını yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek verdiği kiralık ev ilanını yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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