Kozan OSB'ye Ar-Ge Merkezi kuruluyor

Kozan Organize Sanayi Bölgesine Ar-Ge Merkezi kurulması için Çukurova Kalkınma Ajansı'na yapılan başvuru onaylandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Programına "Kozan OSB ile güçleniyor" projesi ile başvuruldu. Yapılan değerlendirme sonucunda, proje ajans tarafından onaylandı. Hazırlanan proje ile birlikte Kozan OSB Ar-Ge Merkezi kurulacak. OSB'de üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması, ayrıca atıksu arıtma tesisinin yapılması planlanıyor. Projenin toplam bütçesi 3 milyon 211 bin 112 TL olarak belirlendi. Bu paranın 2 milyon 408 bin 334 lirası Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak verilecek.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, bu proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesine atıksu arıtma tesisi de kurulacağını belirterek, "İlerleyen günlerde imza aşamamız olacak. Bir iyi haberimiz de Binboğa Bal Kooperatifimize 27 dönümlük yer tahsisi yaptık. Bal üretimi, paketleme, teneke fabrikası ve depo kurulacak. Üretim ve istihdam iki katına çıkacak. Bir diğer büyük yatırım ise biokütle yatırımı. Bununla birlikte tarım bölgemiz olan ilçemizde tarım ve orman atıkları enerjiye dönüşecek. Hasat yapılınca biz istemesek kanunen yasak olsa da anız yangını yaşıyoruz. Bu yatırım ile birlikte anız yakmanın önüne geçilecek ve toprağımızı da kazanmış olacağız. 79 parsel olan yatırım alanımız var ve bunun 70'inin tahsisini gerçekleştirdik" dedi.

"Seçici davranıyoruz"

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'de, daha önce iş insanlarının kapısına giderek yatırım yapmalarını istediklerini belirterek, "Şuan Valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamımız ile birlikte seçici davranıyoruz" diye konuştu.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın ise, "Bundan sonraki süreçte kalkınma ajansı ile sözleşme imzalayıp daha sonrasında da atık su arıtma tesisini ve Ar-Ge Merkezi'ni OSB'ye kazandıracağız. Birçok yatırımcının girişimleri de sürüyor. İstihdamın gelişmesi ve yatırımcıların Kozan'a gelmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Geçen hafta kırsal kalkınmadan destek kazanan yatırımcımız nar ekşisi imalatına geçecek, Etinol fabrikası faaliyete geçecek, harnup pekmezi imalatı çalışmaları sürüyor" dedi. - ADANA