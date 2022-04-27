Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı

27.04.2022 01:59
Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 10 ayrı noktasında gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında alkollü sürücüler polislere zor anlar yaşattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 10 ayrı noktasında gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında alkollü sürücüler polislere zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden bir sürücüye polis ekipleri dakikalarca neden ceza yazıldığını anlatmaya çalışırken alkolün etkisinde olan sürücünün arkadaşı ise uygulamayı görüntüleyen gazetecileri hedef aldı.

Kozan'da 10 ayrı noktada ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında 315 araç sorgulanarak 13 araca 22 bin 216 TL para cezası uygulandı. 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada 1570 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca, çok sayıda fişek ele geçirildi. 2 iş yerine ruhsatsız olduğu için işlem yapıldı.

Kadirli Kozan yolu uygulama noktasında alkollü olarak uygulamaya yakalan 2 ayrı araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşlarının polislerle ilginç diyalogları dikkat çekti. Polisler alkollü vatandaşlara neden cezai işlem uygulandığını ve arabanın bağlandığını anlatmak için dakikalarca dil döktü.

Uygulamaya yakalan bir araç sürücüsü alkollü olduğunu kabul ederek polis merkezine giderken alkollü sürücünün yanında bulunan arkadaşı trafik polisine "Alkolüyüm ama sarhoş değilim" diyerek daha önce ehliyetine el konulduğunu aktarıp polisle kurduğu diyaloğu ilginç görüntüler oluşturdu.

Polisin alkollü sürücüler ve vatandaşlarla zorlu sınavı

Aynı noktada polis ekiplerinin durdurduğu 01 AIV 900 plakalı araç sürücü Ömer Ö. isimli sürücü ve yanında bulunan Gökhan H. isimli vatandaş trafik ekiplerine zor anlar yaşatırken, alkolmetre cihazını üflememesi üzerine tutanak tutuldu, idari para cezası uygulandı.

Polisin ceza yazması ve aracı bağlaması üzerine polise dakikalarca neden ceza yazdığını soran sürücü Ömer Ö. ve arkadaşı Gökhan H. polislere zor anlar yaşattı. Alkollü sürücüler ve polis arasında yaşananlar anbean görüntülenirken aracın bağlanması üzerine sürücünün yanında bulunan Gökhan H. gazetecileri hedef alarak tepki gösterdi. Sürücü Ömer Ö'nün yanında bulunan arkadaşının polise "Sürücü benim ben üfleyeyim, alkolmetreyi üflemek için ısrar etmediniz. Dağ filmindeki komando gibisiniz" demesi ilginç diyaloglar oluşturdu. Polis alkollü sürücülerin araçlarını bağlayarak otoparka çektirdi. - ADANA

Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı
Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı
Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı
Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı
Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı
Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı
Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı

YORUMLAR
500
Ceza yazan trafik polisine şok tehdit: 'Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım' Ceza yazan trafik polisine şok tehdit: 'Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım' Son Dakika | Polis ve bekçi olmak isteyenler bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor Son Dakika | Polis ve bekçi olmak isteyenler bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor

Hisarcık, Tragger, Polis, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 02:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kozan polisinin alkollü sürücülerle sınavı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement