Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı - Son Dakika

Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı

02.01.2021 09:07
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı, System.String[]

Coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen Kozan Portakalı'nda yılın ilk hasadı kurban kesilerek dualar eşliğinde başladı.

Coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen Kozan Portakalı'nda yılın ilk hasadı kurban kesilerek dualar eşliğinde başladı.

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen ve lezzeti ile markalaşan Kozan Portakal'ında 2021 yılın ilk hasadı İdem mahallesinde Ertok Tarım yöneticisi ve narenciye bahçe sahibi Ersan Tokuş tarafından gerçekleştirildi.

Kozan'ın yükselen markası olan Kozan Portakalı'nın coğrafi işaret alınması ile birlikte üretimin ve talebin arttığını kaydeden Ersan Tokuş, "Ülkemizde 81 ile gönderilen ve yurtdışı ihracatı ile de üreticinin yüzünü güldüren Kozan portakalımızın bugün ilk hasadını gerçekleştirdik" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı İdem mahallesinde ki narenciye bahçelerinde ilk hasadı gerçekleştiren Ersan Tokuş, "Narenciyenin başkenti Kozan'da haşatımız başladı. Kozan'dan 81 ilimize ve tüm dünyaya bu lezzeti ihraç ediyoruz. 2021 yılımız bölgemizin emekçileri ile birlikte ülkemize halkımıza dünyamıza sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tarım şuan birinci sırada yer almakta. Narenciye başkenti olan Kozan'ımızın İdem mahallesinde üretim yapılmakta. 200 bin dönüm arazide 800 bin ton civarında narenciye ürünü elde edilmekte. Bölge ekonomimize büyük bir katkı sağlamakta. Bir bahçede ortalama 40 kişi çalışmakta. Bu yıl çalışanların yevmiyeleri arttı. 2021 yılı tüm dünyamıza Kozan'ımıza ve ülkemize sağlıklı, bol c vitaminli Kovid-19 hastalığından uzak bir yıl olarak geçer. Aşılarımız geldi marka c vitamini deposu olan portakalımızı tüketende hastalıklardan uzak kalır" dedi.

Yılın ilk portakal hasadının bereketli olması için kurban kestiklerini de kaydeden Ersan Tokuş, bereket ve sağlık dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Tarım emekçileri de bölgenin narenciye cenneti olduğunu kaydederek hasadı zevkle yaptıklarını ve çalışmaktan mutlu olduklarını kaydettiler.

Bölgede Kozan portakalının yanı sıra yurt dışına ihraç edilmek üzere hazırlanan mandalina ve limon hasadı da yoğun şekilde devam ediyor. - ADANA

Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı
Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı

Narenciye, Portakal, Tarım, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kozan portakalının hasadına kurban kesilerek başlandı - Son Dakika Ekonomi


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