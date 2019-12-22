Kozan şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kozan şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Irak'taki Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu hastalanarak kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde...

Kozan şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Irak'taki Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu hastalanarak kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Siirt- Eruh emrinde görevli iken Irak-Başika-Gedük üs bölgesinde 12 Eylül 2018 tarihinde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.


Tedavisi için 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki acılı baba ocağına getirilerek, burada şehidin babası Yaşar ve annesi Sultan Karaduman ile kardeşleri, yakınları ve komşularından helallik alındı.


Karaduman'ın cenazesi daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Asri Mezarlığı şehitliğine defnedilmek üzere mezarlık camisine getirildi. Burada Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana 6. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ile Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkan vekilleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın cenaze namazı Adana İl Müftü Yardımcısı Selami Bayrakçı tarafından kıldırıldı.


Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - ADANA

Piyade, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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