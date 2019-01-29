Son Dakika Haberleri: Kozan Sosyal Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı

Kozan Sosyal Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi işbirliğinde hazırlanan projeyle yapımına başlanacak olan Sosyal Yaşam Merkezinin temeli atıldı.

Kozan Sosyal Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi işbirliğinde hazırlanan projeyle yapımına başlanacak olan Sosyal Yaşam Merkezinin temeli atıldı.

Şevkiye Mahallesi Sağlık Meslek Lisesi yanında düzenlenen törende konuşan Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, "Bu sosyal tesis sayesinde bayanlarımız çeşitli kurslar öğrenecekler ve artık erkeklerine muhtaç kalmayacaklar. Tıpkı hayat boyu eğitim merkezimizden sertifikalarını alarak kendi işlerini kuran diğer arkadaşlarımız gibi buraya gelecek olan özellikle bayanlarımızda burada börek çörek yapmayı, bilgisayar kursu ve daha bir çok kursu öğrenebilecekler. Buraya sosyal yaşam merkezi yapacağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kurban kesimine müteakip sosyal yaşam merkezinin temel atma töreni gerçekleşti.

Programa ilçe protokolü siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldılar. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Blue TV'den, Sıfır Bir Hayranlarına Müjde! 6'ıncı Sezon İçin Anlaşma Sağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 17:04:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan Sosyal Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]