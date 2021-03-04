Kozan Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

Kozan Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 68 tablet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında, borsa tarafından temin edilen tabletlerin teslimi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaymakam Şafak Gürçam, törende, bugüne kadar yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi öğrencinin tablet ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Borsa Genel Sekreteri Türker Yaşar da özellikle yardıma ihtiyacı olan ailelerin bir sorununu ortadan kaldırmak amacıyla tabletleri hediye ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 68 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez'e verildi.