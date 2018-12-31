Kozan Ticaret Borsası'nda Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
2 saat önce
Kozan Ticaret Borsası, KOSGEB ve Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) iş kurmak isteyen girişimciler için ortaklaşa düzenlediği "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim" destek programı 10. grup kursu tamamlandı.
Kozan
Ticaret Borsası, KOSGEB ve Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR
) iş kurmak isteyen girişimciler için ortaklaşa düzenlediği "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim" destek programı 10. grup kursu tamamlandı.
KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında iş kuracaklara yönelik düzenlenen eğitim programı kapsamında Kozan Ticaret Borsası'nda 10 grup olarak düzenlenen kurs programına toplam 250 girişimci adayı katılarak Eğitimci Ahmet Korkut
tarafından verilen 32 saatlik eğitimi başarı ile tamamladılar.
Kursiyerlere sertifikaları Kozan Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle verildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:53 Kaynak: İHA
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