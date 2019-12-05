Kozan ve çevresinde kar yağışı
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesi ve çevresindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesi ve çevresindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kozan'a bağlı Göller Yaylası ile komşu ilçe Feke'nin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Her iki ilçeye bağlı kırsal mahallelerde görülen kar yağışı ile iki ilçe adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Göller Yaylası'nda kar kalınlığı, 11 santimetreye ulaşırken bölgede kapalı köy yolunun olmadığı öğrenildi. - ADANA
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