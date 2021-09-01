Kozan Yolu trafiği rahatlayacak - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir içi trafiğinde sıkışıklık yaşanan Kozan Yolu'nun üzerindeki yükü hafifletmesi planlanan Ahmet Zenbilci Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Daire Başkanlığı'nın merkez ilçe Sarıçam'da yapımına başladığı Ahmet Zenbilci Bulvarı'ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Karalar, yağmurlar yoğun şekilde başlamadan önce altyapının tamamlanarak, asfalt dökümüne hazır hale gelmesini istedi.

Kozan Yolu'nun trafikte en sıkışık yerlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Karalar, Ahmet Zenbilci Bulvarı'nın tamamlanmasıyla birlikte Kozan Yolu'nun trafiğinde rahatlama yaşanacağını belirtti.

Buruk Mezarlığı'na da ulaşımın Kozan Yolu'ndan yapıldığı, günlük cenaze sayısı göz önüne alındığında trafiğin çok sıkıştığını kaydeden Başkan Karalar, çalışmaları hızla devam eden Ahmet Zenbilci Bulvarı'nın bu konuda da vatandaşa büyük rahatlık sağlayacağını vurguladı.

Başta Sarıçam ilçesi olmak üzere, tüm Adana'nın Kozan ve diğer bazı ilçelerle bağlantısında trafiği rahatlatacak bulvar 30 metre genişliğinde olacak ve yağmur suyu hattı da döşenecek. - ADANA