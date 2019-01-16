Son Dakika Haberleri: Kozan Yolunda Heyelan Meydana Geldi, Yol Kapandı

Kozan Yolunda Heyelan Meydana Geldi, Yol Kapandı

48 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kozan-Feke yolunda heyelan meydana geldi.

Kozan Yolunda Heyelan Meydana Geldi, Yol Kapandı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kozan-Feke yolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçasının yola düşmesiyle trafik kapandı. Trafik ve Karayolları ekipleri, yolda önlem alarak, trafik akışını kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.

İMAMOĞLU'NDA SEL UYARISI

İmamoğlu ilçesinde de merkez ve köylerde gece boyu devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel felaketine karşı  dere yataklarındaki evlerde oturan vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla uyarıldı. Yazıtepe ve Camili köylerini birbirine bağlayan köprüde oluşan sel nedeniyle ise ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. İlçe merkezinde ayrıca dere yataklarına yakın yerlerde park eden araçlar kaldırıldı. Tuna Köprüsü, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Debisi artan Çepelce Deresi taşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

POZANTI'DA KÖPRÜ YIKILDI

Pozantı ilçesinde oluşan sel baskınında 8 kilometre uzaklıkta bulunan Belemedik Mahallesi'ne giden köprü yıkıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Fidanlık bölgesinde bulunan köprü iki gündür süren yoğun yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle yıkıldı.  Ekiplerimiz jandarma ile koordineli şekilde yolu bir gün ulaşıma kapatmıştır dedi. Belediye ekiplerinin köprüyü onarma çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

Adana, Kozan, Güncel
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