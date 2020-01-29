Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde berber Ramazan Karaca, 3 günlük gelirini, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a teslim etti.

Kozanlı berber 3 günlük hasılatını depremzedelere bağışladı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde berber Ramazan Karaca, 3 günlük gelirini, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a teslim etti.


Kozan'da 24 yıldan bu yana berberlik mesleği ile uğraşan Ramazan Karaca, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara elde ettiği 3 günlük gelirini bağışladı. Ramazan Karaca, dükkanın 3 günlük hasılatını Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a teslim etti.


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Ramazan kardeşimize göstermiş olduğu bu anlamlı davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Elazığ ve Malatya'ya Türkiye'nin dört bir tarafından yardımlar ulaştı. Bu kapsamda, kendi iş yerinin hasılatını biriktirerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderen Ramazan kardeşimize ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Ramazan Karaca ise, "Ben ve çalışma arkadaşlarımla birlikte bu kararı aldığımızda gerçekten çok mutlu olduk. Başta bu yardımda emeği geçen değerli müşterilerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yapacağımız yardımlar ihtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa ihtiyacını karşılar inşallah" diye konuştu. - ADANA

Malatya, Elazığ, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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