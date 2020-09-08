Kozanlı çobanı evlenme vaadi ile kandıran dolandırıcılık şebekesi çökertildi - Son Dakika

Kozanlı çobanı evlenme vaadi ile kandıran dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Evlenme hayali kuran erkekleri tuzaklarına düşürerek binlerce lira dolandıran evlilik çetesinin maskesi Adana'nın Kozan ilçesinde düştü.

Kozanlı çobanı evlenme vaadi ile kandıran dolandırıcılık şebekesi çökertildi, System.String[]

Evlenme hayali kuran erkekleri tuzaklarına düşürerek binlerce lira dolandıran evlilik çetesinin maskesi Adana'nın Kozan ilçesinde düştü. Çetenin son kurbanı Kozanlı çoban oldu.

Özellikle Suriye uyruklu kadınları kullanarak, evlenmek isteyen erkekleri tuzaklarına düşüren çete, Kozan'da çobanlık yapan F.Ç.'yi de kandırmalarının ardından jandarma ve polisin çalışması ile yakalandı.

Çete son olarak Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nden F.Ç. isimli çobanı tuzaklarına düşürdü. Sözde gelin ve çete üyeleri kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalanırken, mağdur çoban İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

Evlilik hayali kuruyordu

Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nde çobanlık yaparak yaşayan F.Ç. isimli kişi evlilik hayali kuruyordu. İddialara göre, Gaziantep'teki akrabaları ile irtibata geçti. Akrabaları evleneceği kadını ararken çetenin tuzağına düştüler. F.Ç.'den pazarlık yoluyla 12 bin lira başlık parası ve ziynet eşyası istendi. Parayı teslim eden F.Ç. sözde gelin V.H.'yi yanına alarak Bağtepe Mahallesi'ne döndü.

Sürekli uyuttu

Sözde gelin V.H. planın bir parçası olan uyutma işlemini F.Ç. üzerinde sürekli gerçekleştirdi. Verdiği uyku hapları ile F.Ç.'yi sürekli uyutan Suriyeli sözde gelin birkaç gün sonra çete üyelerine mesaj gönderdi. Adres bilgisini alan çete üyelerinden 2'si kadın 5 kişi Bağtepe'ye geldi.

Banyo penceresinden kaçtı

V.H., dolandırıcılık şebeke üyeleri ile birlikte kaçmak için F.Ç.'nin uyuduğu esnada cep telefonu, para ve diğer değerli eşyaları da yanına alarak evin banyo penceresinden kaçtı. O esnada uyanan F.Ç. durumu ailesine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma tarafından takibe alınan araç Kozan girişinde polis ve jandarma tarafından durduruldu. V.H. kaçarken çaldığı cep telefonunu yola attı. Yapılan aramalar sonunda F.Ç.'ye ait cep telefonu bulundu.

6 çocuğu var

Evlilik çetesi ile birlikte birçok kişiyi dolandıran V.H.'nin 6 tane çocuğu olduğu öğrenildi. En büyüğü 15 yaşında olan 6 çocuk annesinin bugüne kadar çete ile birlikte yaptığı sahte evliliklerden büyük miktarda para kazandığı iddia ediliyor.

Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınları kullanarak, evlilik hayali kuran erkeklere para karşılığı satan dolandırıcılık şebekesinin bugüne kadar çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Özellikle güzel kadınları bu işte kullanan çetenin bugüne kadar bu işten binlerce lira para elde ettiği kaydediliyor.

Adliyeye sevk edildiler

Cumartesi günü akşam saatlerinde yakalanan sözde gelin V.H. ile birlikte; C.K., H.Ç., A.Ç. ve F.A. Kozan İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi. İşlemleri tamamlanan sözde gelin ve çete üyeleri dolandırıcılık suçu ile sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorgunun ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.

Mağdur çoban F.Ç. ise zor şartlarda yaşadığını ve çalıştığını ifade ederek, "Bana evlenme vaat ederek Gaziantep'ten kız buldular. Kızın Suriye'de iç savaştan annesini babasını kaybetmiş bir kız olduğunu söylediler. Ben de Adana'dan Antep'e gittim. Ben çoban olduğum ve maddi durumum olmadığı için evlenmedim talibim olmadı kabul edilmedim. Suriyeli ile evlenmeye karar verdim. Antep'ten kızı ayarlamaya çalışan kişiler Antep merkezden bana ulaştılar. Kozan'da bağlantısı var. Kızın savaş mağduru aç olduğunu söylediler. Başlık parası verince evlenebileceğimi söylediler. Takıları aldım 10 bin TL nakit para verdim. Kilis'ten aldım geldim" dedi.

Çayına attığı ilaç ile uyuttu iddiası

Kendine hayat arkadaşı seçtiği kadının kimliği ülkesinde unuttuğunu ve resmi nikah için beklediklerini kaydeden mağdur F.Ç., "Kız kimliğini almadığını söyledi kimlik gelince nikah kıyacağız dedi. Ben şüphelendim. Kız içtiğim çaylara ilaç katmış. Raporumda tespit edildi. Evimdeki ziynet eşyaları ile alıp kaçtılar. 3 gün bir arada kaldık. 3 gün içinde organize çete olduğu ve nikah olmadığı için 3 gün böyle ayrı şekilde yaşadık. Benim gibi mağdur ettikleri gibi vardır başkaları da. Ben son olmayacağına inanıyorum. Kimseye inanıp kanmasınlar. Bu tür masum, mazlum insanlar inanmasınlar" diye konuştu.

Çobanın köpeklerini öldürüp kaçtılar

Jandarmaya teşekkür eden F.Ç., "Gelen kişiler çoban köpeğimi öldürdü, birini de zehirledi. Jandarma ve polisler yakaladı. Yakalandıkları için çok mutluyum" dedi.

Evlilik hayalinin devam ettiğini ama Türk vatandaşı dışında asla evlenmeyeceğini kaydeden F.Ç., "Ben yandım aldandım siz kanmayın. Evlenmek herkesin hayali ama şu bir kesin Allah bilir ama Türkiye dışından bana artık para versinler o kızı almam" dedi. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kozanlı çobanı evlenme vaadi ile kandıran dolandırıcılık şebekesi çökertildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti Fidye için kaçırılan İranlı iş adamı yaşadığı işkenceyi anlattı: Dayaktan bayılmamam için şekerli su içirdiler Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor         
13:53
Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk         
13:50
Tekirdağ'da sergilenen 141 kiloluk dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı Tekirdağ'da sergilenen 141 kiloluk dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı         
13:48
Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı         
13:40
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik         
12:18
18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı 18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı         
12:17
Akrabaları tarafından darbedilen kadın: Ölmeden önce sesimizi duyun Akrabaları tarafından darbedilen kadın: Ölmeden önce sesimizi duyun         
12:09
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı         
12:06
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
İran, İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı         
21:34
Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı         
20:23
Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi         
19:50
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 16:35:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozanlı çobanı evlenme vaadi ile kandıran dolandırıcılık şebekesi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei