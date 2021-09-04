Kozanlı gençler, afet bölgesindeki akranlarına yardım için sahne aldı - Son Dakika

Kozanlı gençler, afet bölgesindeki akranlarına yardım için sahne aldı

Toplumun afet bilincini arttırmak için "Keloğlan ile Cankız Afetleri Öğreniyor" adlı bir tiyatro oyunu hazırlayıp sahneleyen gençler, buradan elde edilen geliri afet bölgesindeki akranlarına yardım olarak gönderecek

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde Türkiye Kızılay Vakfı Genç Gönüllüleri ve Türkiye Gençlik Vakfı üyesi gençler, toplumun afet bilincini arttırmak amacıyla hazırlandıkları tiyatrosu gösterisinden elde ettikleri geliri, afet bölgesinde okuyan öğrencilere yardım olarak gönderecek.

Kozan'da yardımsever gönülle gençler, sahneledikleri "Keloğlan ile Cankız Afetleri Öğreniyor" adlı tiyatro oyunu gönüllerde taht kurdu. Toplumun afet bilincini arttırmak için bir aylık süreçte hazırlanarak sahnelenen tiyatro gösterisinden elde edilen geliri afet bölgesinde mağdur olan çocuklara yardım olarak gönderecek olan gençlerin bu çabası büyük takdir topladı.

Kozan Kaymakamlığı himayesinde Kozan Kızılay Şubesi ile Türkiye Gençlik Vakfı Kozan İlçe Temsilciliği üyesi gönüllü gençlerin sahnelediği " Keloğlan ile Cankız Afetleri öğreniyor " adlı tiyatro oyunu Kozan Belediye sinemasında gençler ve çocuklar ile buluşturdu.

Geceye Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Saygılı, Kozan Belediyesi Başkan yardımcısı Soner Uzun, Arif Dağlı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜGVA Kozan İlçe Temsilcisi Özgür Çoban, gönüllü gençlerin afet bölgesinde üniversite öğrencilerine burs vermek için sahne aldıklarını ifade ederek "Gecede sahne alan gönüllü kardeşlerimiz yıllarca bu işi yapıyor edasında tam bir profesyonellik örneği sergilediler. Tüm geliri ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek. Gecede 15 bin Türk Lirasının üzerinde para toplandı. Tüm dünyada Z kuşağı Kozanda bundan böyle Gönül Kuşağı dediğimiz dev yürekli gönüllülerimiz daha çok güzel işlere imza atacaklarından hiç şüphe duymuyoruz" dedi.

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz de gençlerin örnek bir tiyatro gösterisi ile sahne aldıklarını ifade ederek tebrik ve takdirlerini dile getirdi.

Etkinlik sonunda Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Saygılı tarafından Kozan Kaymakamı Sayın Şafak Gürçam'a geceyi organize eden TÜGVA İlçe Temsilcisi Özgür Çoban ve senarist ve yönetmen Sıdıka Sena Kanlı'ya plaket takdim edildi. Gecede toplanan 15 Bin TL gelir yangın ve sel bölgesinde üniversitede okuyan öğrencilere burs olarak akranları tarafından verilecek.