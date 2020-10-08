Kozanlı kadın güreşçiler Milli Takım kampında

Adana'nın Kozan ilçesinde korana virüs tedbirleri nedeniyle pandemi sürecinde yastıkları rakip battaniyeleri minder yapan kadın güreşçiler Milli Takım kapına davet edildi.

İzmir'deki Milli Takım kampına, 2020 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu aynı zamanda 2019 Minikler Türkiye Şampiyonu Haticenur Sarı, Gençler Türkiye ikincisi Nazmiye Budak, Gençler Türkiye üçüncüsü Münevver Atlı ve Gençler Türkiye beşincisi ve ayni zamanda 2019 Yıldızlar Türkiye ikincisi Zeliha Alsan davet edildi. Sporcular aylardır evde gerçekleştirdiği çalışmaları kampta daha da geliştirerek hedeflerinin olimpiyatlarda Türk Bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Antrenör Tuğba Yılmaz ise sporcuların büyük bir azimle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Milli Takım kampına katılmaları onlar için büyük bir motivasyon ve moral oldu" dedi. - ADANA