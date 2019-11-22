Son Dakika Haberleri: Kozanlı öğretmenler yürüdü
Son Dakika Güncel Kozanlı öğretmenler yürüdü - Son Dakika

Kozanlı öğretmenler yürüdü

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında tarihi Kozan Kalesi Manastır Piknik alanına kadar yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kozanlı öğretmenler yürüdü, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında tarihi Kozan Kalesi Manastır Piknik alanına kadar yürüyüş etkinliği düzenlendi.


Onlarca öğretmenin katıldığı yürüyüşe Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurum müdürleri ve daire amirleri de katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan öğretmenler toplu bir şekilde Saimbeyli Caddesi, Irmak Caddesi, Jandarma Sokak istikametinden Kozan Kalesi Manastır'a kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.


Öğretmenleri ve protokol mensuplarını Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehteran Takımı karşıladı. Mehteran Takımı marşlarla etkinliğe renk kattı.


Protokol mensupları ve öğretmenler büyük Türk bayrağı açtılar.


Kaymakam Şafak Gürçam, "Öğretmenler haftası etkinliklerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Bizlerde, öğretmenlerimizin bu önemli günlerinde onların yanında olmak için yürüyüşe katıldık. Onlarla birlikte yürümenin mutluluğunu ayrıca yaşadık" ifadelerini kullandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ise etkinlikler kapsamında düzenlenen programlar çerçevesinde öğretmenler, idareciler ve protokol mensupları ilesağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Yürüyüşe katılan bütün öğretmenlere de ayrıca teşekkür ederim"dedi. - ADANA

Kozan Kalesi, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin ismini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:36:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozanlı öğretmenler yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]