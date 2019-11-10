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Son Dakika Spor Kozanspor: 0-0

Kozanspor: 0-0

6 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Mehmet Şükrü Köcü (x), Muahmmet Yıldız (x), Barış Çiçeksoylu (x)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Sabri (x), Anıl Gir (x), Halil (xx), Turgay (x) (Dk. 70 Metin x), Erdeniz (x) (Dk. 60 Anıl Arıcıoğlu x), İbrahim (xx), Mert Özmen (xx), Cemal (x) (Dk.

Kozanspor: 0-0, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Köcü (x), Muahmmet Yıldız (x), Barış Çiçeksoylu (x)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Sabri (x), Anıl Gir (x), Halil (xx), Turgay (x) (Dk. 70 Metin x), Erdeniz (x) (Dk. 60 Anıl Arıcıoğlu x), İbrahim (xx), Mert Özmen (xx), Cemal (x) (Dk. 79 Enes x), Mert Caymaz (xx), Fatih (xx)

KOZANSPOR: Onur (xx) - Fatih (x), Emre (xx), Rıza (xx) (Dk. 80 Serkan), Onur (x), Furkan (x) (Dk. 74 Selçuk x), Kadir (x), Oğuzhan (x), Bakir (xx), Tahir (x) (Dk. 85 Tugay), İlhan (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Anıl Gir (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Cemal, Sabri, Mert Caymaz, Mert Özmen (Fethiyespor) - Rıza, Bekir, Fatih (Kozanspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiyespor, sahasında Kozanspor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri gol fırsatlarından yararlanamazken, Fethiyespor, 56'ncı dakikada Anıl'ın 2'nci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Fethiyespor'da uzatma dakikalarında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Metin, topu üstten auta göndererek galibiyetin kaçmasında rol oynadı.


Mehmet Şükrü, Fethiyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:07 Kaynak: DHA
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