Kozanspor: 1-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Erol Ernek (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (x) - Anıl (x), Cenk (xx), Metin (xx), Özgür (x), Arif (x) (Dk. 67 Batuhan xx), Fatih (xx), Doğukan (xxx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 83 Harun), Namık Barış (x) (Dk. 56 Mustafa Değirmenci xx), Hakan (x)

KOZANSPOR: Onur Bulut (xxx) - Fatih (xx), Tahir (xx), Kadir Mert (xx), Onur Güney (xxx), Emre Can (xx), Yaşar Kaan (xx) (Dk. 80 Mehmet x), Rıdvan (xxx) (Dk. 83 Oğuzhan), Furkan (xxx) (Dk. 72 Selçuk xx), Uğurcan (xx), İlhan (xxx)

GOLLER: Dk. 32 Mustafa Aşan (Karşıyaka) - Dk. 7 Furkan, Dk. 65 Emre Can (Kozanspor)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Emre Can (Kozanspor)

SARI KARTLAR: Cenk, Arif, Hakan, Doğukan (Karşıyaka) - Tahir, Onur Güney,Emre Can (Kozanspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Büyükçekmece Tepecikspor beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, taraftarı önündeki ilk maçta 10 kişi kalan Kozanspor'a 2-1 mağlup oldu. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 7'nci dakikada Furkan'la bulduğu gole Karşıyaka 32'nci dakikada Mustafa Aşan'la karşılık verdi. Kozan'ı 65'inci dakikada attığı golle öne geçiren Emre Can, 4 dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda gol bulamayan Kaf-Kaf, 1 puanda kalırken Kozanspor ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibinde taraftarlar, 90 dakikanın ardından golcü Hakan'ı yuhaladı.

7'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Furkan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından aşırta şutu sağ üst köşeden kaleci Erdoğan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 0-1.

13'üncü dakikada gelişen Kozanspor atağında Tahir'in sağdan ortasına İlhan'ın kafa şutu auta çıktı.

32'nci dakikada skor eşitlendi. Anıl'ın sağdan ceza sahasına doldurduğu topu Mustafa Aşan, arka direkte kalesinden çıkan Onur Bulut'un üzerinden kafayla ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 bitti.

65'inci dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Sağ kanatta korner direğine çok yakın kazanılan serbest vuruşu Emre Can müthiş bir şutla çataldan ağlara gönderdi: 1-2.

69'uncu dakikada Kozan 10 kişi kaldı. İkinci golü atan Emre Can, Karşıyakalı Doğukan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

75'inci dakikada Karşıyaka mutlak golden oldu. Doğukan'ın ortasına Mustafa Değirmenci'nin kale önünden şutunu Onur Bulut müthiş bir refleksle çıkardı.

90+4'üncü dakikada Doğukan'ın soldan ortalayıp Harun'un kafayla indirdiği topa Hakan'ın şutunda kaleci Onur Bulut yine gole engel oldu.

Maç 2-1 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.