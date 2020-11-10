Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

10.11.2020 21:24
Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Kozanspor FK'da 17 futbolcu ile teknik direktör Ramazan Silin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Kozanspor FK'da 17 futbolcu ile teknik direktör Ramazan Silin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kozanspor FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza maç öncesi yapılan Covid-19 testinde 17 futbolcu ve 1 hocamız olmak üzere toplam 18 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tesislerimiz de pandemi kurallarina uygun olarak 14 günlük karantina uygulaması başlamıştır. Koronavirüs tespit edilen sporcularımıza acil şifalar diliyoruz. Modafen maçı ve diğer maçların iptali için TFF'nin kararı beklenmektedir. Takımımıza çok büyük geçmiş olsun" denildi.


Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

Teknik Direktör, Koronavirüs, Futbolcu, Ramazan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı         
21:27
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı         
21:03
Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz         
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye, Azerbaycan'da ateşkesi denetleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye, Azerbaycan'da ateşkesi denetleyecek         
20:09
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı         
19:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak         
17:43
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 21:33:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei