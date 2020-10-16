Kozanspor'da hedef 3 puan

TFF Misli.com 3'üncü Lig 4. Grupta mücadele eden Kozanspor FK, 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını Erzincan'da yaptığı son idmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kahta 02 Spor'u eleyerek bir üst tura yükselmesinin morali ile 1954 Kelkit Belediyespor maçına hazırlanan Kozanspor FK son idmanını Teknik Direktör Ramazan Silin, yönetiminde Erzincanspor Vedat Çimen tesislerinde yaparak Kelkit'e hareket etti.

Teknik Direktör Ramazan Silin, "Hafta içi Ziraat Türkiye Kupasında tur atladık. Kahta, karşısında aldığımız bu galibiyet takımdaki moralleri yükseltti. İnşallah ligde de Kelkit ekibi karşısında iyi bir mücadele sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum" dedi.

Erzincan'ı evim gibi gördüm

Silin "2, 5 yıl Erzincan'da görev yaptığını da sözlerine ekleyerek, Erzincan'ı kendi evim gibi gördüğümden dolayı bir gece de olsa takımı mı burada konaklattım. Bugünde son antrenmanı yaparak maç saatini bekleyeceğiz. Bu vesile ile de Erzincanspor'a da 2. Ligde başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN