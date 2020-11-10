Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
10.11.2020 22:19
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, yarın Modafen ile yapılması planlanan maç öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.
Adana ekibinde teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.
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