Kozcağız Barajı ekonomiye her yıl 20 milyon'luk değer katacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kozcağız Barajı ekonomiye her yıl 20 milyon'luk değer katacak - Son Dakika Ekonomi

Kozcağız Barajı ekonomiye her yıl 20 milyon'luk değer katacak

6 saat önce

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bartın'ın Kozcağız Beldesinde devam eden baraj çalışmalarının tamamlanması ile 24 bin 600 dekar tarım arazinin sulanacağını ve ekonomiye ise yıllık 20 milyonluk değer katacağını söyledi.

Kozcağız Barajı ekonomiye her yıl 20 milyon'luk değer katacak, System.String[]

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bartın'ın Kozcağız Beldesinde devam eden baraj çalışmalarının tamamlanması ile 24 bin 600 dekar tarım arazinin sulanacağını ve ekonomiye ise yıllık 20 milyonluk değer katacağını söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bartın'a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bartın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.


Bartın Kozcağız Barajından çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çalışmaları devam eden Kozcağız Barajının tamamlanması ile 24 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.


"Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak"


Temelden 54 metre yüksekliğe Sahip Kozcağız Barajı 46.09 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, "Bartın Kozcağız Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Ayrıca Q500 taşkın hidrografını rezervuarda tutarak Kozcağız Ovasında ve Bartın şehrinde meydana gelecek taşkın debilerinde önemli ölçüde düşüş sağlayacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 20 milyon 56 bin 999 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." dedi. - BARTIN

Kozcağız, Bartın, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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