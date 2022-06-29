Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi - Son Dakika
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Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi

29.06.2022 00:57
Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bulunan Kozcağız Barajı'nın tahliye tünellerinden bırakılan su nedeniyle 4 katlı bir bina ile yanında bulunan tek katlı müstakil bir ev yıkıldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bulunan Kozcağız Barajı'nın tahliye tünellerinden bırakılan su nedeniyle 4 katlı bir bina ile yanında bulunan tek katlı müstakil bir ev yıkıldı.

Barajın tahliye kanallarından bırakılan sular nedeniyle, dün gece 6 kişilik ailenin yaşadığı Kavaklık Mahallesi'ndeki Kemal Ünal'a ait 4 katlı bina sulara dayanamayarak çöktü. Bununla birlikte 4 katlı binanın yanında bulunan tek katlı müstakil bir evde sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Binada yaşayanların daha önce tahliye edilmesi sayesinde can kaybı yaşanmadığı olayda, Kavaklık mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina sahibi Kemal Ünal, "Ailemi çıkarıp dayımlara bıraktım. Kendimiz evden çıktıktan sonra dönüp geldiğimde evim yerle bir olmuş. Çocuklarım ben eşim ve annem toplam 6 kişi yaşıyorduk" dedi.

Yağmur yağışlarının devam ettiği bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evin yıkıldığı alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BARTIN

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Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (2) Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (2) Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi
Kaynak: İHA

Kemal Ünal, Kozcağız, Bartın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozcağız'da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi - Son Dakika
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