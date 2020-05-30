'Kozlarımızı paylaşacağız' daveti üzerine başlayan kavgada 5 kişi öldü - Son Dakika

Erzurum'da iki aile konuşmak için sözleştikleri arazide buluşunca kavga çıktı. Güneş ailesinin daveti üzerine giden Yıldız ailesi arasında çıkan silahlı kavgada toplamda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Öte yandan engebeli arazi de bulunan 5 kişinin cesedi traktörlerle taşındı.



Bugün sabah saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen olay da 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2014 yılında Yıldız ailesi Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın aile baskısı iddiası nedeniyle intihar etti. Yıllar sonra köyde bir araya gelen iki aile Güneş ailesinin "Köy çıkışında bekliyoruz, kozlarımızı paylaşacağız" daveti üzerine Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız buluşmak için evden çıktı. Arazi bölgede karşı karşıya gelen iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, engebeli araziye cenaze aracı çıkmayınca traktörlerle cenaze aracına taşındı.



"Davet üzerine giden amcamın oğlu öldü"



Sıracettin Yıldız'ın amcasının oğlu olan Muhammet Yıldız, "Olay 3 yıl önce amcamın oğlu bu aileden kız kaçırmıştı. Kız kaçırmadan dolayı araları biraz gerilmişti, insanlar araya girerek barıştırdılar. Gelin ailesinin baskısına dayanamadı, annesinin kardeşinin kendini intihar edeceksin baskısı üzerine gelin intihar etti. İntihardan ettikten sonra iki ailenin arası iyice gerildi. Bundan 4-5 gün önce Bursa'dan oğulları gelerek Sıracettin Yıldız'ın babası Sıddık Yıldız amcamı tehdit etmişler. Amcamda karakolda şikayetçi olmuş. Bu 4 kişinin babaları Bursa'da, amcam onu arıyor çocukların rahat durmuyor gel sahip çık diyor. Sonra bugünde 4 kişi amcama gel biz köyün dışına çıkıyoruz seni bekliyoruz kozlarımızı paylaşalım demişler. Bunlardan kardeşlerin biri çıkıyor, ikisi de hayvan otlatıyormuş yukarıda. Silah seslerini duyunca iki kardeş kayıplara karışıyor. Ölenlerden birisi bir aile, 4'ü de bir aileden. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Şu anda da amcası Bursa'dan tehditlerine devam ediyor. Köy jandarma dolu. Dün karşı taraf hakaret etmiş ama benim amcam sesini çıkarmayarak şikayetçi olmuş. Ölen iki yeğen, iki kardeş, biride benim amcamın oğlu. İntihar eden Burhanettin'in eşi. Araba çıkmadığından dolayı cenazeler traktörlerle indirildi. Sabah kapıya silahlar la giderek amcamın oğluna köy çıkışında bekliyoruz gel demişler, amcamın oğlu cahillik edip gitmiş. Davet üzerine gitmiş" diye konuştu.



Cenazeler otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan olay olduktan sonra kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından arama ve yakalama çalışması başlatıldı. - ERZURUM