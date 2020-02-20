Kozlarını yeşil sahadan önce borsada paylaşıyorlar

Haftasonu oynanacak derbi öncesi borsada Fenerbahçe ve Galatasaray hisseleri hareketlendi. İki kulübün hisseleri de haftabaşından bu yana değer kazandı. Mücadele yeşil sahadan önce borsada başladı.



Türkiye nefesini tuttu, dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray maçını bekliyor. Türk futbolunun en köklü iki futbol takımı Fenerbahçe ve Galatasaray haftasonu 391'inci randevularına hazırlanıyorlar. 111 yıllık ezeli rekabette kozlarını paylaşacak olan iki takımın hisselerinde de haftabaşından bu tarafa hareketlilik yaşanıyor.



Fenerbahçe hisseleri



17 Şubat Pazartesi günü işlemlere 16,02 puandan başlayan Fenerbahçe hisseleri bu sabaha yüzde 10,49'luk yükselişle 21,50 puandan girdi. Özellikle başkan Ali Koç'un dün düzenlediği basın toplantısı sırasında yükselişini hızlandıran endeksin haftabaşından bu yana değişim oranı yüzde 34 olarak hesaplandı.



Galatasaray hisseleri



Sahadaki ezeli rakibine benzer bir artış Galatasaray hisselerinde görülüyor.Yine 17 Şubat Pazartesi günü 3,10 puandan işlem gören Galatasaray hisseleri, bugün yüzde 8,46'lık artışla 4,23 puanda bulunuyor. Haftabaşından bu tarafa Galatasaray hisseleri yüzde 36 oranında değişim gösterdi.



Ezeli rekabet borsada da yaşanıyor



İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray borsada da yarış veriyor. Borsa İstanbul'da en değerli kulüpler listesinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe, koltuğunu son haftalardaki galibiyetlerle ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-kırmızılıların borsada işlem gören şirketi 1.9 milyar lira değere ulaştı. Fenerbahçe ise 1.6 milyar liralık değeri ile ikinci sıraya geriledi. - İSTANBUL