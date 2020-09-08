Kozlu'da "Merkezim Her Yerde" projesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlerle ve çocuklarla bir araya gelindi.

Kozlu ilçesine bağlı Uzungüney köyündeki etkinlikte gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin katıldığı etkinlik 2 saat sürdü.

Sportif, el sanatları ve eğitsel oyunlarla gençler hem eğlendi hem de öğrendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel de etkinlikte yer aldı.

Etkinliğe katılanlara genç dönüşüm kapsamında hazırlanan kalem setleri ve çeşitli hediyeler verildi.