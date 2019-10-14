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Son Dakika Güncel Kozlu'da velilere yönelik seminer

Kozlu'da velilere yönelik seminer

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde velilere yönelik, "Teknoloji bağımlılığı, iletişim engelleri ve sağlıklı iletişim" konulu seminer düzenlendi.

Kozlu'da velilere yönelik seminer, System.String[]

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde velilere yönelik, "Teknoloji bağımlılığı, iletişim engelleri ve sağlıklı iletişim" konulu seminer düzenlendi.

Kozlu İhsaniye Cengiz Topel İlköğretim Okulu öğrenci velilerine yönelik eğitimde konuşan psikolog Selda Aygün, aile içi sorunların sağlıklı kurulacak iletişimle çözülebileceğini söyledi.

Teknolojinin aile içi iletişimi engelleme potansiyeline sahip olduğunu dikkati çeken Aygün, daha sonra son yıllarda tehlike arz etmeye başlayan teknoloji bağımlılığı ve bu bağımlılığın yol açtığı sorunların yanı sıra bağımlılıktan kurtulma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Psikolojik Danışman ve Kişisel Gelişim Uzmanı Ayberk Aygün de bağımlılıkla birlikte daha birçok sorun yüzünden aile içi iletişimin günümüzde oldukça zayıfladığına dikkati çekerek, sağlıklı bir aile içi iletişimin kurulabilmesi için aile üyelerinin birlikte kaliteli zaman geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Cengiz Topel İlköğretim Okulu, Zonguldak, İhsaniye, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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