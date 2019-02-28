Son Dakika Haberleri: Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı

Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı

46 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci törenle anılacak.

Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci törenle anılacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, grizu faciasının 27. yıl dönümünde faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleneceği belirtildi.


Açıklamada, anma töreninin, 4 Mart saat 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyusu başında gerçekleştirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: AA

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