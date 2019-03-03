Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı

Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Kozlu
Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak
Şubesi ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından düzenlenen anma töreninde, Maden Şehitleri Anıtı'na çelenk sunuldu.
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı
, burada yaptığı konuşmada, insan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkı için seslerini yükselttiklerini söyledi.
Kaymakçı, "Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesini kullandı.