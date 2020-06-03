Kozlu'daki kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan ambulans şoförü adliyede - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans, Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olayın ardından Ambulans şoförü Mevlüt Can Uzun ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ambulans şoförü adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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