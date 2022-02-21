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Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi - Son Dakika

Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi

21.02.2022 14:27

Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendiZONGULDAK Zonguldak'ta dev dalgaların yıllar önce vahşi depolama alanı olarak kullanılan alandan kıyıya sürüklediği atıklar adeta kumsalın üzerini kapladı.

Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi

ZONGULDAK Zonguldak'ta dev dalgaların yıllar önce vahşi depolama alanı olarak kullanılan alandan kıyıya sürüklediği atıklar adeta kumsalın üzerini kapladı. Vatandaşlar dron ile havadan da görüntülenen alanda temizlik çalışması yapılmasını istedi.

Milli Egemenlik Caddesi üzerinde uzun yıllar vahşi depolama alanı olarak kullanılan alanın kullanımı Sapça mevkisindeki tesisin hayata geçmesinin ardından sonlandırıldı.

Ancak devasa alandaki çöpler kış mevsiminde dev dalgalarla birlikte Karadeniz'e sürüklendi. Dalgalar aralarında tıbbi atıkların da bulunduğu plastik, cam, şişe, enjektör, serum gibi bir çok atığı Kozlu sahilindeki plaja sürükledi. Yaklaşık üç kilometre uzunluğundaki sahil adeta boydan boya çöp yığınlarıyla kaplandı.

Hafta sonu çöp yığınını görüp geri dönen vatandaşlar yeni haftanın ilk günü de sahile gelerek güneşli havanın tadını çıkartmak istedi. Ancak sahilin halen temizlenmediğini fark ederek yetkilileri göreve davet etti.

Dron ile havadan görüntülenen sahilde gezen Vedat Karaarslan, vahşi depolama alanından kalan atıkların yanı sıra insanların da çevreyi temiz tutmadığını öne sürdü. Emekli olduğu için sıklıkla sahile gezmeye geldiğini söyleyen Karaarslan, "Bu sahilin 10 senelik geçmişi var. İnsanımız da temiz değil. Buraya çoluk çocuk eğlenmeye geliyorlar sahile kalan artıklarını olduğu gibi sahile bırakıyorlar. Sonraki gelişinde yaşananlara tepki gösteriyor. Karadeniz sakin bir deniz değil. 65 yaşındayım. Şu anki mevcut dalganın iki katı dalgalar vuruyor. Böyle bir ortam içerisinde sahili görüyorsunuz. Şu pislik geçenki dalgaların getirdiği. Medeni insanlarız diyoruz ama pislik içimize işlemiş. Bunu yapıyoruz. Adamlar temizliyor sanki o temizlik yokmuş gibi burayı kirletiyorlar. Ben emekliyim buraya balık tutmaya gelirim. Elimden geldiğince temizlemeye çalışırım" diye konuştu.

Ankara'dan kenti ziyarete gelen Recep Öngen ise "Ankara'dan geldim. Öylesine dolaşıyordum. Şöyle baktım çok berbat. Yazık. Burası epey büyük bir sahil. Yılda iki üç kere gelirim. Bu şehirde kızım yaşıyor. Biraz önce enjektörler gördüm. Doğru değil. Şöyle güzel bir yeri bu hale getirmek. İnsanlar için hoş bir şey değil. Zonguldak'ta aslında çok fazla iyi bir şey görmedim" diye tepkisini dile getirdi.

Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi
Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi

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Karadeniz, Zonguldak, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kozlu sahilindeki çöp yığınları böyle görüntülendi - Son Dakika


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