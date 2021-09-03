Kozluca, yeni sondaj kuyusu ile rahata kavuşacak - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Adem Gezer, hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 5 litre verime sahip olan kuyudan numune alınarak İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından yeni sondaj kuyusuna pompa montajı ve hat bağlantıları yapılarak mahallelilerin kullanımına sunulacak.

Muhtar Gezer'den Başkan Ergün'e Teşekkür

Kozluca Mahalle Muhtarı Adem Gezer, özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle mevcut sondajlarının yetersiz gelmeye başladığını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, bizim bu sıkıntımızı gidermek için mahallemizde yeni bir sondaj kuyusu açtı. İnşallah sondajımızın hat bağlantıları da yapılınca tüm sıkıntılarımız bitecek. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.