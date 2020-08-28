Kozluk Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Kozluk Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, kurum olarak zorlu süreçlerden geçtiklerini, yaklaşık 16 aydır işçilere maaş verme konusunda zorluk yaşadıklarını söyledi.
Eren, "Fakat işçilerimiz yaşadığı bütün maddi zorluklara karşı görevlerinin başında olup halkımıza hizmet etmeyi devam ettirdiler. Bu tavırlarından dolayı hepsine teşekkürlerimi sunuyorum ve bu sözleşmenin tüm personellerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
Sözleşmenin, taşeron 109 işçiyi kapsadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:01 - Kaynak: AA
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