Kozluk belediyesinden yol tuzlama çalışması - Son Dakika

Kozluk belediyesinden yol tuzlama çalışması
19.01.2021 18:35
Kozluk Belediyesi karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kozluk Belediyesi karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede kar yağışının ardından kapalı yolların açılmasının ardından caddelerde olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, "Karla mücadele ekiplerimiz trafik yoğunluğunun bulunduğu ana cadde ve sokaklarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız devam etmektedir. Amacımız seyahat eden sürücülerimiz ve halkımızın rahat etmesini sağlamaktır." dedi.
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