Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı - Son Dakika
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Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı

26.02.2022 17:03

Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı Malatya'nın Arapgir ilçesinde eriyen kar suları ile birleşen sağanak Kozluk Çayı'nda taşkınlara neden oldu.

Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde eriyen kar suları ile birleşen sağanak Kozluk Çayı'nda taşkınlara neden oldu. Taşkın nedeniyle çay boyunca ve çevresindeki yollar su altında kaldı.

Arapgir'in en önemli turistik merkezlerinden biri durumunda olan her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği, Kayaarası Kanyonu içerisinde geçen Kozluk Çayı'nın debisi, eriyen kar sularıyla birleşen sağanakla arttı. Çayda sabah saatlerinde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle çay boyunca ve çevresinde bulunan yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı.

Bölgeyi ziyaret eden Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, taşkını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kavas Kayaarası Kanyonu çevresindeki kamp yollarının taşkınlar nedeniyle su altında kaldığını söyledi.

Yetkililer Kozluk Çayı çevresinde ikamet eden vatandaşları taşkınlar için ise uyardı.

Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı
Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı
Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı

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Arapgir, Malatya, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kozluk Çayı taştı, yollar su altında kaldı - Son Dakika


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