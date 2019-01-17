Kozluk'da Köy Yolunda Heyelan
1 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu açıldı.
Batman
'ın Kozluk
ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu açıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan
grup köy yolunda aşırı yağış sonucu heyelan meydana geldi.
Yol, Kozluk Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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