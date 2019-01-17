Son Dakika Haberleri: Kozluk'da Köy Yolunda Heyelan

Kozluk'da Köy Yolunda Heyelan

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu açıldı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu açıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan grup köy yolunda aşırı yağış sonucu heyelan meydana geldi.

Yol, Kozluk Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Yenidoğan, Batman, Kozluk, Güncel
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