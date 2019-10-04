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Kozluk Emniyet Müdürü Ümit Tazecan görevine başladı

31 dakika önce

Kozluk Emniyet Müdürlüğüne atanan Ümit Tazecan görevine başladı.

Kozluk Emniyet Müdürü Ümit Tazecan görevine başladı, System.String[]

Kozluk Emniyet Müdürlüğüne atanan Ümit Tazecan görevine başladı.

Kozluk Emniyet Müdürü Tazecan, bundan böyle vatandaşların huzur ve can güvenliği için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Kapılarının Kozluklulara 24 saat açık olacağını kaydeden Tazecan, vatandaşlara her zaman yardımcı olacaklarını bildirdi.

Kozluk, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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