Kozluk Emniyet Müdürü Ümit Tazecan görevine başladı

Kozluk Emniyet Müdürlüğüne atanan Ümit Tazecan görevine başladı.

Kozluk Emniyet Müdürü Tazecan, bundan böyle vatandaşların huzur ve can güvenliği için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Kapılarının Kozluklulara 24 saat açık olacağını kaydeden Tazecan, vatandaşlara her zaman yardımcı olacaklarını bildirdi.