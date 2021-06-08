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Kozluk Halk Eğitim Merkezinde açılan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

Kozluk Halk Eğitim Merkezinde açılan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü

08.06.2021 09:54
Kozluk Halk Eğitim Merkezinde açılan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü, System.String[]

Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Serginin açılışına Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, Belediye Başkanı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Mehmet Müdürü Nezir Sevim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Güngör, kurslarda yıl boyunca el emeği göz nuru ile hazırlanan ürünlerin salgın tedbirleri kapsamında sergilendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabır Baskın da 2020-2021 eğitim-öğretim dönem sonu sergisini gerçekleştirdiklerini belirterek, ürünlerin ilçe merkezi ve köylerden kurslara katılım sağlayan kursiyerler tarafından hazırlandığını aktardı.

El sanatları, deri işlemeciliği, resim ve benzeri alanlarda yapılan ürünlerin sergilendiğini anlatan Baskın, "Köylerimizde ise daha çok tekstil ürünleri üzerine çalışmalar bulunmakta. Ocak ayı itibarıyla en büyük çalışmamız okuma-yazma kursları üzerineydi. Bu kapsamda büyük kitleye ulaştık. Bu kişileri okuma-yazma kursları ile okur-yazar kılmaya çalıştık. Bunun yanında halkımıza yönelik çalışmalarda ise hayvan yetiştiriciliği, hasta ve yaşlı bakımı, yabancı dil, bilgisayar eğitimi müzik gibi alanlarda verdiğimiz eğitim sonrası kursiyerleri sertifikalandırarak onlara iş alanları üretmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Merkezinde koordinatör Canan Işık Kurtboğa da ahşap boyama, iğne oyası ve tekstil ile dekoratif tablo kurslarında hazırlanan ürünleri sergide sergileme imkanı bulduklarını belirtti

Kursta eğitmen ??????Dilnevaz Çetin, kadınların bu kurslar sayesinde hem bilgi ve beceri kazandıklarını hem de ev ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Daha sonra sergiyi gezen Kaymakam Güngör ve katılımcılar ürünleri incelediler, çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozluk Halk Eğitim Merkezinde açılan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika


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