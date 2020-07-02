Kozluk HEM sanal sergi açtı - Son Dakika

Kozluk Halk Eğitim Merkezlerindeki kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla ürettiği ürünler sanal ortamda ziyarete açıldı.

Her eğitim öğretim yılı sonundaki sergi ve etkinlikler bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu nedenle kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla ürettiği ürünleri sanal ortamda ziyaretçilerle buluşturuldu.

Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulcelil Bala, Kurum Müdürü Abdulcelil Bala "Ürünlerin sanal ortamda sergilenmesine katkı sunan kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.