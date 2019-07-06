Son Dakika Haberleri: Kozluk ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri magandalara göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kozluk ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri magandalara göz açtırmıyor

1 saat önce

Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü düğün ve kutlamalarda silahla havaya ateş etme ve havai fişek patlatmalarına göz açtırmıyor.

Kozluk ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri magandalara göz açtırmıyor, System.String[]
Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü düğün ve kutlamalarda silahla havaya ateş etme ve havai fişek patlatmalarına göz açtırmıyor.

Kozluk merkez ve köylerinde havaların ısınması beraberinde de düğün törenlerinde hızlı bir artışın yaşanmasına neden oldu. Günde en az 4-5 düğün organizasyonunun yapıldığı Kozluk ilçesinde emniyet teşkilatı düğün yapacaklara maganda ve havai fişek konusunda göz açtırmıyor. Hiçbir şekilde izin verilmeyen havai fişek gösterileri ve havaya ateş açma olaylarının yaşanmaması için düğün sahiplerini uyaran emniyet, uyarıları dinlemeyen düğün törenlerine de ani baskınlar yaparak düğün sahipleri hakkında cezai işlem başlatıyor.

Kozluk ilçesinde hemen hemen her gün yapılan düğün törenlerinde havai fişek gösterisi yapanların sayısı önceki dönemlere nazaran büyük bir azalma yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak ve emniyet teşkilatını tebrik etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kozluk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu! Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozluk ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri magandalara göz açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]