Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Nezir Sevim atandı - Son Dakika

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Nezir Sevim atandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sevim, görevine başladı.

Sevim, ilçede eğitimi hak ettiği yere taşımak için özveriyle çalışacağını belirtti.

"Kozluk'taki çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya da gayret göstereceğiz. Eğitimi bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, çocuklarımızı bütün yönleriyle kuşatmış bir eğitim sistemini, Bakanlığımızın pandemi sürecinde eğitim politikaları doğrultusunda yönetme çabası içerisinde olacağız." diyen Sevim, yeni dönemin başta öğrenci, öğretmen ve yöneticiler olmak üzere ilçeye hayırlı olmasını diledi.