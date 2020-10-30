Kozluk ilçesinde köy okulunda kütüphane açıldı - Son Dakika

Kozluk ilçesine bağlı Eskice Köyü İlkokulunda kütüphane açıldı.

Eskice Köyü İlkokulunda Bir Kalp Bin Umut Platformunun girişimleriyle oluşturulan kütüphanenin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Bir Kalp Bin Umut Platformu Başkanı Veysi Mercimekçi, İl Meclis Üyesi Ömer Güzel, Teknikerler Derneği Başkanı Nimetullah Durmaz ve Batman Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla yapıldı.

Toprak, kütüphanelerin sıcak ortamı ve çeşitli bileşenleri bir arada barındırmasıyla öğrencilerin okullarda kitabı ve okumayı sevme, bilgiyi önemseme, öğrenme ve dinleme etkinliklerini artırdığını söyledi.

Okumanın önemine değinen Toprak, öğrencilere başarılar diledi.