Kozluk Kaymakamı Bilici, asırlık çınarları ve şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ilçedeki asırlık çınarlar ve şehit annelerini ziyaret etti.

Bilici, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ile 100 yaşını geçen anneler ve şehit annelerini ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen "Cennet Anneleri Projesi" kapsamında Sakarya'da oluşturulan Hatıra Ormanında asırlık annelerimiz adına dikilen fidan sertifikaların ve hediyelerin takdim edildiği ziyaretlerde anneler büyük mutluluk yaşadı.

Bilici yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütün illerinde şehit anneleri ve 100 yaş üzerindeki annelerin ziyaret edildiğini belirterek, "Kozluk'ta 100 yaş üzeri 3 vatandaşımız var. Onlara da uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Şehit annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." dedi.