Son Dakika Haberleri: Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nin YKS başarısı
Son Dakika Güncel Haber

Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nin YKS başarısı

1 saat önce

Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan 25 öğrenciden 12'si üniversiteye yerleşti.

Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nin YKS başarısı, System.String[]

Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan 25 öğrenciden 12'si üniversiteye yerleşti.

Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Müdürü Akif Tekin'in yaptığı açıklamada, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl mezun olan 25 öğrenciden 12'sinin üniversiteye yerleşme başarısı gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerinden 7'sinin İlahiyat Fakültesine, 2'sinin eğitim fakültesine girdiğini vurgulayan Tekin, "Önümüzdeki yıl bu başarıyı daha üst seviyelere çıkarmak için yoğun çaba sarf edeceğiz." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu
Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız Son dakika: Tuzla'da bir kimya fabrikası alev alev yanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:05:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nin YKS başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]