Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nin YKS başarısı

Kozluk Kız İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan 25 öğrenciden 12'si üniversiteye yerleşti.

Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Müdürü Akif Tekin'in yaptığı açıklamada, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl mezun olan 25 öğrenciden 12'sinin üniversiteye yerleşme başarısı gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerinden 7'sinin İlahiyat Fakültesine, 2'sinin eğitim fakültesine girdiğini vurgulayan Tekin, "Önümüzdeki yıl bu başarıyı daha üst seviyelere çıkarmak için yoğun çaba sarf edeceğiz." dedi.