Kozluk Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış

18 Mayıs 2022 tarihinde Kozluk ilçesindeki Ayngebire piknik alanındaki etkinliğe Kozluk MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Rıda Tür, etkinlik koordinatörleri Öğr. Gör. Dr. İbrahim Halil Demirel ve Öğr. Gör. Şaban Arslan ile akademik ve idari personel katıldı.

Piknik alanında biriken ve doğaya büyük zarar veren yoğun miktardaki plastik atıkları ve çöpleri toplayan öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan bu etkinliği düzenlemedeki amaçlarının, doğa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu söylediler. Sonraki nesillere, hayvanlara ve bitkilere sağlıklı, temiz ve yeşil bir doğa bırakmayı hedeflediklerini ifade eden öğrenciler, çevreye atılan plastik atıkların çok azının geri dönüşebildiğini bu nedenle plastik atıkların çevreye atılmaması gerektiği uyarısında bulundular.

Etkinliğe verdiği destekten dolayı Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir başta olmak üzere üniversitemiz yöneticilerine teşekkür eden öğrenciler, çöp toplama etkinliğinin ardından Ayngebire piknik alanındaki şelaleye doğru doğa yürüyüşü düzenlediler.Doğa yürüyüşünün ardından çekilen halaylarla etkinlik sona erdi.