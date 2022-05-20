Kozluk Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış - Son Dakika
Üye Girişi

Kozluk Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış

20.05.2022 15:10
Kozluk Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış

Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, doğa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Bahar Şenlikleri kapsamında Ayngebire piknik alanına atılan çöpleri toplamalarının ardından doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

18 Mayıs 2022 tarihinde Kozluk ilçesindeki Ayngebire piknik alanındaki etkinliğe Kozluk MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Rıda Tür, etkinlik koordinatörleri Öğr. Gör. Dr. İbrahim Halil Demirel ve Öğr. Gör. Şaban Arslan ile akademik ve idari personel katıldı.

Piknik alanında biriken ve doğaya büyük zarar veren yoğun miktardaki plastik atıkları ve çöpleri toplayan öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan bu etkinliği düzenlemedeki amaçlarının, doğa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu söylediler. Sonraki nesillere, hayvanlara ve bitkilere sağlıklı, temiz ve yeşil bir doğa bırakmayı hedeflediklerini ifade eden öğrenciler, çevreye atılan plastik atıkların çok azının geri dönüşebildiğini bu nedenle plastik atıkların çevreye atılmaması gerektiği uyarısında bulundular.

Etkinliğe verdiği destekten dolayı Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir başta olmak üzere üniversitemiz yöneticilerine teşekkür eden öğrenciler, çöp toplama etkinliğinin ardından Ayngebire piknik alanındaki şelaleye doğru doğa yürüyüşü düzenlediler.Doğa yürüyüşünün ardından çekilen halaylarla etkinlik sona erdi.

YORUMLAR
500
Göle düşen İrem'i kurtarırken boğulan 2 kardeşi, toprağa verildi Göle düşen İrem'i kurtarırken boğulan 2 kardeşi, toprağa verildi Erzincan'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın etti Erzincan'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya akın etti Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu Ablalarını kurtaran 2 kardeş baraj göletinde boğuldu
Kaynak: Bültenler

Batman Üniversitesi, Halil Demirel, 18 mayıs, piknik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozluk Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:35 Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kozluk Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement