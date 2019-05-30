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Kozluk Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Grubu, muhtaçlar için sahne aldı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve din görevlileri ile öğretmenlerden oluşan Kozluk Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Grubu, kentte yetim, fakir ve muhtaçlar için sahne alarak ilahi konseri verdi.

Kozluk Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Grubu, muhtaçlar için sahne aldı, System.String[]
Batman'ın Kozluk İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve din görevlileri ile öğretmenlerden oluşan Kozluk Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Grubu, kentte yetim, fakir ve muhtaçlar için sahne alarak ilahi konseri verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılı Ramazan ayında belirlemiş olduğu 'İnfak' temasına uygun olarak 'Bu bayramda bir bayramlık da bizden' sloganıyla başlatılan ve Kozluk'ta faaliyet yürüten STK'lardan oluşan İslami ve İnsani Değerler Platformu tarafından da desteklenen ilahi konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

29 Ekim İlkokulu konferans salonunda düzenlenen konsere Kaymakam Osman Bilici, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, kurum amirleri, STK temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

İnfak kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren ilahi konserinde, katılımcıların aldıkları bağış biletleri ve Kozluk Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Grubu'nun çaldıkları enstrüman ve söyledikleri ilahilerle yetim, fakir ve yardıma muhtaç ailelere destek verildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:09 Kaynak: İHA
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