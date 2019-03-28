Kozluk MYO Kütüphanesi Açıldı

Kütüphane açılış töreninde konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş,"55. Kütüphane Haftası'nda Kozluk MYO Kütüphanesini öğrencilerimizin hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kozluk MYO'muzun çok önemli bir eksiğini giderdik, öğrencilerimizin isteklerini bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Açılışın ardından öğrencilerin sorunlarını dinleyen ve çözümleri için talimat veren Rektörümüz Durmuş, Kozluk MYO'nun canlanması için Kozluk halkına çok büyük bir görev düştüğünü belirterek, öğrencilere sahip çıkmaları ve hoşgörülü davranmaları gerektiğini ifade etti.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı öğrencilerle yapılan toplantıda Rektörümüz Durmuş, öğrencilerin talepleri doğrultusunda gezi, fotoğrafçılık ve halkoyunları topluluklarının kurulması için talimat verdi.

Toplantıda öğrencilerin sorunlarını dinleyen Vali Şahin toplulukların ihtiyaç duyduğu malzemelerinde eldeki imkanlar ölçüsünde karşılanacağını söyleyerek, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.